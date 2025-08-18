STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.00264049 $ 0.00264049 $ 0.00264049 24 h madal $ 0.00275509 $ 0.00275509 $ 0.00275509 24 h kõrge 24 h madal $ 0.00264049$ 0.00264049 $ 0.00264049 24 h kõrge $ 0.00275509$ 0.00275509 $ 0.00275509 Kõigi aegade kõrgeim $ 45.31$ 45.31 $ 45.31 Madalaim hind $ 0.00257378$ 0.00257378 $ 0.00257378 Hinnamuutus (1 h) +0.05% Hinnamuutus (1 p) +0.86% Hinnamuutus (7 p) -4.87% Hinnamuutus (7 p) -4.87%

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) reaalajas hind on $0.00271784. Viimase 24 tunni jooksul GST-BSC kaubeldud madalaim $ 0.00264049 ja kõrgeim $ 0.00275509 näitab aktiivset turu volatiivsust. GST-BSCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 45.31 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00257378.

Lüliajalise tootluse osas on GST-BSC muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, +0.86% 24 tunni vältel -4.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 581.67K$ 581.67K $ 581.67K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 581.67K$ 581.67K $ 581.67K Ringlev varu 214.02M 214.02M 214.02M Koguvaru 214,017,074.33 214,017,074.33 214,017,074.33

STEPN Green Satoshi Token on BSC praegune turukapitalisatsioon on $ 581.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GST-BSC ringlev varu on 214.02M, mille koguvaru on 214017074.33. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 581.67K.