Step Staked SOL hind (STEPSOL)
Step Staked SOL (STEPSOL) reaalajas hind on $234.2. Viimase 24 tunni jooksul STEPSOL kaubeldud madalaim $ 234.13 ja kõrgeim $ 234.21 näitab aktiivset turu volatiivsust. STEPSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 300.06 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 103.45.
Lüliajalise tootluse osas on STEPSOL muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Step Staked SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 252.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STEPSOL ringlev varu on 1.08K, mille koguvaru on 1077.240943269. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 252.29K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Step Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +0.02018653.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Step Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +0.6185924600.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Step Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +123.3589715800.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Step Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +0.00529947419564.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.02018653
|+0.01%
|30 päeva
|$ +0.6185924600
|+0.26%
|60 päeva
|$ +123.3589715800
|+52.67%
|90 päeva
|$ +0.00529947419564
|+0.00%
Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto.
Step Staked SOL (STEPSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STEPSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
