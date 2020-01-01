Step Finance (STEP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Step Finance (STEP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Step Finance (STEP) teave Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers. Ametlik veebisait: https://www.step.finance/ Ostke STEP kohe!

Step Finance (STEP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Step Finance (STEP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.14M $ 21.14M $ 21.14M Koguvaru: $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M Ringlev varu: $ 318.04M $ 318.04M $ 318.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.94M $ 21.94M $ 21.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 10.2 $ 10.2 $ 10.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00654111 $ 0.00654111 $ 0.00654111 Praegune hind: $ 0.066479 $ 0.066479 $ 0.066479 Lisateave Step Finance (STEP) hinna kohta

Step Finance (STEP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Step Finance (STEP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STEP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STEP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STEP tokeni tokenoomikat, avastage STEP tokeni reaalajas hinda!

STEP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STEP võiks suunduda? Meie STEP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STEP tokeni hinna ennustust kohe!

