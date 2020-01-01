Stenchcoin (STENCHCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stenchcoin (STENCHCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stenchcoin (STENCHCOIN) teave After the fart comes the stench. Farts are tomporary but the stench is forever!! FARTCOIN was the one to start the best meme narrative to the day, but STENCHCOIN is here to stay, for the long term. STENCHCOIN CTO vision is to enrich the community with the stench of succes. Everyone knows a memecoin community needs longterm commitment, and stenchers are all about diamond holding and spreading the stench all over the world. The STENCH spreads fast and beyond your imagination!! Community Take Over Project Ametlik veebisait: https://stenchcoin.dev/ Ostke STENCHCOIN kohe!

Stenchcoin (STENCHCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stenchcoin (STENCHCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.52K $ 21.52K $ 21.52K Koguvaru: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Ringlev varu: $ 963.92M $ 963.92M $ 963.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.32K $ 22.32K $ 22.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Stenchcoin (STENCHCOIN) hinna kohta

Stenchcoin (STENCHCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stenchcoin (STENCHCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STENCHCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STENCHCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STENCHCOIN tokeni tokenoomikat, avastage STENCHCOIN tokeni reaalajas hinda!

STENCHCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STENCHCOIN võiks suunduda? Meie STENCHCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STENCHCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!