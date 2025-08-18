Mis on StellaSwap (STELLA)

StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design.

Üksuse StellaSwap (STELLA) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StellaSwap (STELLA) kohta Kui palju on StellaSwap (STELLA) tänapäeval väärt? Reaalajas STELLA hind USD on 0.03691669 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STELLA/USD hind? $ 0.03691669 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STELLA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on StellaSwap turukapitalisatsioon? STELLA turukapitalisatsioon on $ 2.26M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STELLA ringlev varu? STELLA ringlev varu on 61.12M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STELLA (ATH) hind? STELLA saavutab ATH hinna summas 4.55 USD . Mis oli kõigi aegade STELLA madalaim (ATL) hind? STELLA nägi ATL hinda summas 0.00307518 USD . Milline on STELLA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STELLA kauplemismaht on -- USD . Kas STELLA sel aastal kõrgemale ka suundub? STELLA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STELLA hinna ennustust

