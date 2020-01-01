StellaryAI (STELAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi StellaryAI (STELAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StellaryAI (STELAI) teave StellaryAI is a trailblazing all-in-one AI creativity platform that empowers creators by aggregating a wide range of generative AI tools for images, videos, voiceovers, and music into a unified, web3-powered interface. Our platform enables ownership, collaboration, and direct monetization opportunities within a decentralized ecosystem, while fostering a collaborative community through our unique prompt marketplace. Ametlik veebisait: https://stellaryai.com/ Valge raamat: https://documents.stellaryai.com/ Ostke STELAI kohe!

StellaryAI (STELAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StellaryAI (STELAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 145.03K $ 145.03K $ 145.03K Koguvaru: $ 920.00M $ 920.00M $ 920.00M Ringlev varu: $ 668.08M $ 668.08M $ 668.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 199.72K $ 199.72K $ 199.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00820976 $ 0.00820976 $ 0.00820976 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021708 $ 0.00021708 $ 0.00021708 Lisateave StellaryAI (STELAI) hinna kohta

StellaryAI (STELAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StellaryAI (STELAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STELAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STELAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STELAI tokeni tokenoomikat, avastage STELAI tokeni reaalajas hinda!

STELAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STELAI võiks suunduda? Meie STELAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STELAI tokeni hinna ennustust kohe!

