Steem Dollars (SBD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Steem Dollars (SBD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Steem Dollars (SBD) teave Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange. Ametlik veebisait: https://steem.com/

Steem Dollars (SBD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Steem Dollars (SBD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M Koguvaru: $ 9.07M $ 9.07M $ 9.07M Ringlev varu: $ 9.07M $ 9.07M $ 9.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 Kõigi aegade madalaim: $ 0.23394 $ 0.23394 $ 0.23394 Praegune hind: $ 0.814688 $ 0.814688 $ 0.814688 Lisateave Steem Dollars (SBD) hinna kohta

Steem Dollars (SBD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Steem Dollars (SBD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SBD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SBD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SBD tokeni tokenoomikat, avastage SBD tokeni reaalajas hinda!

SBD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SBD võiks suunduda? Meie SBD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

