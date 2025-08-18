Mis on Steem Dollars (SBD)

Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.

Steem Dollars hinna ennustus (USD)

Kui palju on Steem Dollars (SBD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Steem Dollars (SBD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Steem Dollars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SBD kohalike valuutade suhtes

Steem Dollars (SBD) tokenoomika

Steem Dollars (SBD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SBD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Steem Dollars (SBD) kohta Kui palju on Steem Dollars (SBD) tänapäeval väärt? Reaalajas SBD hind USD on 0.857856 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SBD/USD hind? $ 0.857856 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SBD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Steem Dollars turukapitalisatsioon? SBD turukapitalisatsioon on $ 7.79M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SBD ringlev varu? SBD ringlev varu on 9.07M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SBD (ATH) hind? SBD saavutab ATH hinna summas 19.02 USD . Mis oli kõigi aegade SBD madalaim (ATL) hind? SBD nägi ATL hinda summas 0.23394 USD . Milline on SBD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SBD kauplemismaht on -- USD . Kas SBD sel aastal kõrgemale ka suundub? SBD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SBD hinna ennustust

Steem Dollars (SBD) Olulised valdkonna uudised