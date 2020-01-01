SteakHut Finance (STEAK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SteakHut Finance (STEAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SteakHut Finance (STEAK) teave SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi. Ametlik veebisait: https://www.steakhut.finance Valge raamat: https://whitepaper.steakhut.finance/ Ostke STEAK kohe!

SteakHut Finance (STEAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SteakHut Finance (STEAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 242.66K $ 242.66K $ 242.66K Koguvaru: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ringlev varu: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 620.00K $ 620.00K $ 620.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0473401 $ 0.0473401 $ 0.0473401 Praegune hind: $ 0.124 $ 0.124 $ 0.124 Lisateave SteakHut Finance (STEAK) hinna kohta

SteakHut Finance (STEAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SteakHut Finance (STEAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STEAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STEAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STEAK tokeni tokenoomikat, avastage STEAK tokeni reaalajas hinda!

STEAK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STEAK võiks suunduda? Meie STEAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STEAK tokeni hinna ennustust kohe!

