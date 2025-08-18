Rohkem infot STEAK

SteakHut Finance hind (STEAK)

1 STEAK/USD reaalajas hind:

$0.124
$0.124$0.124
-2.70%1D
SteakHut Finance (STEAK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:27:29 (UTC+8)

SteakHut Finance (STEAK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.123432
$ 0.123432$ 0.123432
24 h madal
$ 0.132192
$ 0.132192$ 0.132192
24 h kõrge

$ 0.123432
$ 0.123432$ 0.123432

$ 0.132192
$ 0.132192$ 0.132192

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

$ 0.0473401
$ 0.0473401$ 0.0473401

--

-2.77%

-2.40%

-2.40%

SteakHut Finance (STEAK) reaalajas hind on $0.124. Viimase 24 tunni jooksul STEAK kaubeldud madalaim $ 0.123432 ja kõrgeim $ 0.132192 näitab aktiivset turu volatiivsust. STEAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.35 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0473401.

Lüliajalise tootluse osas on STEAK muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.77% 24 tunni vältel -2.40% viimase 7 päeva jooksul.

SteakHut Finance (STEAK) – turuteave

$ 242.66K
$ 242.66K$ 242.66K

--
----

$ 620.00K
$ 620.00K$ 620.00K

1.96M
1.96M 1.96M

4,999,998.0
4,999,998.0 4,999,998.0

SteakHut Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 242.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STEAK ringlev varu on 1.96M, mille koguvaru on 4999998.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 620.00K.

SteakHut Finance (STEAK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SteakHut Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0035443634952946.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SteakHut Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0434980344.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SteakHut Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0293937536.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SteakHut Finance ja USD hinnamuutus $ -0.23167178420754186.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0035443634952946-2.77%
30 päeva$ -0.0434980344-35.07%
60 päeva$ -0.0293937536-23.70%
90 päeva$ -0.23167178420754186-65.13%

Mis on SteakHut Finance (STEAK)

SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse SteakHut Finance (STEAK) allikas

Ametlik veebisait

SteakHut Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on SteakHut Finance (STEAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SteakHut Finance (STEAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SteakHut Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SteakHut Finance hinna ennustust kohe!

STEAK kohalike valuutade suhtes

SteakHut Finance (STEAK) tokenoomika

SteakHut Finance (STEAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STEAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SteakHut Finance (STEAK) kohta

Kui palju on SteakHut Finance (STEAK) tänapäeval väärt?
Reaalajas STEAK hind USD on 0.124 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STEAK/USD hind?
Praegune hind STEAK/USD on $ 0.124. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SteakHut Finance turukapitalisatsioon?
STEAK turukapitalisatsioon on $ 242.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STEAK ringlev varu?
STEAK ringlev varu on 1.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STEAK (ATH) hind?
STEAK saavutab ATH hinna summas 2.35 USD.
Mis oli kõigi aegade STEAK madalaim (ATL) hind?
STEAK nägi ATL hinda summas 0.0473401 USD.
Milline on STEAK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STEAK kauplemismaht on -- USD.
Kas STEAK sel aastal kõrgemale ka suundub?
STEAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STEAK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.