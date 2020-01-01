StaySAFU (SAFU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi StaySAFU (SAFU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StaySAFU (SAFU) teave StaySAFU is a real revolution in the DeFi world - at least for investors. The perfect program to estimate the risk of scam: it analyzes, of course, all possible mathematical factors (holder distribution, dev wallet transactions, liquidity lock, ownership, contract code), but also and above all informs investors about the quality of the dev team that handles the token, allowing for increased reliability regarding the risk of fraud. Ametlik veebisait: https://staysafu.org/ Ostke SAFU kohe!

StaySAFU (SAFU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StaySAFU (SAFU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 59.56K $ 59.56K $ 59.56K Koguvaru: $ 19.16K $ 19.16K $ 19.16K Ringlev varu: $ 16.66K $ 16.66K $ 16.66K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.49K $ 68.49K $ 68.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 74.19 $ 74.19 $ 74.19 Kõigi aegade madalaim: $ 0.97278 $ 0.97278 $ 0.97278 Praegune hind: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 Lisateave StaySAFU (SAFU) hinna kohta

StaySAFU (SAFU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StaySAFU (SAFU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAFU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAFU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAFU tokeni tokenoomikat, avastage SAFU tokeni reaalajas hinda!

