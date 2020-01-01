Station This (MS2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Station This (MS2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Station This (MS2) teave The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology. Ametlik veebisait: https://www.miladystation2.net/ Ostke MS2 kohe!

Station This (MS2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Station This (MS2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 221.20K $ 221.20K $ 221.20K Koguvaru: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M Ringlev varu: $ 953.58M $ 953.58M $ 953.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 229.58K $ 229.58K $ 229.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00287702 $ 0.00287702 $ 0.00287702 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00023273 $ 0.00023273 $ 0.00023273 Lisateave Station This (MS2) hinna kohta

Station This (MS2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Station This (MS2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MS2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MS2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MS2 tokeni tokenoomikat, avastage MS2 tokeni reaalajas hinda!

MS2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MS2 võiks suunduda? Meie MS2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MS2 tokeni hinna ennustust kohe!

