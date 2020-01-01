State of Mika by Virtuals (STATE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi State of Mika by Virtuals (STATE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

State of Mika by Virtuals (STATE) teave Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook. Ametlik veebisait: https://gmika.io/

State of Mika by Virtuals (STATE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage State of Mika by Virtuals (STATE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 613.66K $ 613.66K $ 613.66K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 613.66K $ 613.66K $ 613.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00840468 $ 0.00840468 $ 0.00840468 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00061366 $ 0.00061366 $ 0.00061366 Lisateave State of Mika by Virtuals (STATE) hinna kohta

State of Mika by Virtuals (STATE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud State of Mika by Virtuals (STATE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STATE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STATE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STATE tokeni tokenoomikat, avastage STATE tokeni reaalajas hinda!

STATE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STATE võiks suunduda? Meie STATE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

