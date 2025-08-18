Rohkem infot STATE

State of Mika by Virtuals hind (STATE)

1 STATE/USD reaalajas hind:

$0.00061692
+0.30%1D
+0.30%1D
State of Mika by Virtuals (STATE) reaalajas hinnagraafik
State of Mika by Virtuals (STATE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00061206
$ 0.00061206$ 0.00061206
24 h madal
$ 0.00066925
$ 0.00066925$ 0.00066925
24 h kõrge

$ 0.00061206
$ 0.00061206$ 0.00061206

$ 0.00066925
$ 0.00066925$ 0.00066925

$ 0.00840468
$ 0.00840468$ 0.00840468

$ 0.00016985
$ 0.00016985$ 0.00016985

-0.22%

+0.31%

-15.52%

-15.52%

State of Mika by Virtuals (STATE) reaalajas hind on $0.00061694. Viimase 24 tunni jooksul STATE kaubeldud madalaim $ 0.00061206 ja kõrgeim $ 0.00066925 näitab aktiivset turu volatiivsust. STATEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00840468 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00016985.

Lüliajalise tootluse osas on STATE muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, +0.31% 24 tunni vältel -15.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

State of Mika by Virtuals (STATE) – turuteave

$ 616.95K
$ 616.95K$ 616.95K

--
----

$ 616.95K
$ 616.95K$ 616.95K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,997.63
999,999,997.63 999,999,997.63

State of Mika by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 616.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STATE ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999997.63. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 616.95K.

State of Mika by Virtuals (STATE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse State of Mika by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse State of Mika by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0003413085.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse State of Mika by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0004028187.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse State of Mika by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0020799825961584182.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.31%
30 päeva$ -0.0003413085-55.32%
60 päeva$ -0.0004028187-65.29%
90 päeva$ -0.0020799825961584182-77.12%

Mis on State of Mika by Virtuals (STATE)

Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse State of Mika by Virtuals (STATE) allikas

Ametlik veebisait

State of Mika by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on State of Mika by Virtuals (STATE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie State of Mika by Virtuals (STATE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida State of Mika by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake State of Mika by Virtuals hinna ennustust kohe!

STATE kohalike valuutade suhtes

State of Mika by Virtuals (STATE) tokenoomika

State of Mika by Virtuals (STATE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STATE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse State of Mika by Virtuals (STATE) kohta

Kui palju on State of Mika by Virtuals (STATE) tänapäeval väärt?
Reaalajas STATE hind USD on 0.00061694 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STATE/USD hind?
Praegune hind STATE/USD on $ 0.00061694. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on State of Mika by Virtuals turukapitalisatsioon?
STATE turukapitalisatsioon on $ 616.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STATE ringlev varu?
STATE ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STATE (ATH) hind?
STATE saavutab ATH hinna summas 0.00840468 USD.
Mis oli kõigi aegade STATE madalaim (ATL) hind?
STATE nägi ATL hinda summas 0.00016985 USD.
Milline on STATE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STATE kauplemismaht on -- USD.
Kas STATE sel aastal kõrgemale ka suundub?
STATE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STATE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.