STASIS EURO (EURS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STASIS EURO (EURS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

STASIS EURO (EURS) teave EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230 Ametlik veebisait: https://stasis.net/ Ostke EURS kohe!

STASIS EURO (EURS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STASIS EURO (EURS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 144.14M $ 144.14M $ 144.14M Koguvaru: $ 124.13M $ 124.13M $ 124.13M Ringlev varu: $ 124.13M $ 124.13M $ 124.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 144.14M $ 144.14M $ 144.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Kõigi aegade madalaim: $ 0.929636 $ 0.929636 $ 0.929636 Praegune hind: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Lisateave STASIS EURO (EURS) hinna kohta

STASIS EURO (EURS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STASIS EURO (EURS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EURS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EURS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EURS tokeni tokenoomikat, avastage EURS tokeni reaalajas hinda!

EURS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EURS võiks suunduda? Meie EURS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EURS tokeni hinna ennustust kohe!

