Stash Inu logo

Stash Inu hind (STASH)

Loendis mitteolevad

1 STASH/USD reaalajas hind:

-4.10%1D
USD
Stash Inu (STASH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:05:24 (UTC+8)

Stash Inu (STASH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00005092
$ 0.00005092$ 0.00005092
24 h madal
$ 0.00005493
$ 0.00005493$ 0.00005493
24 h kõrge

$ 0.00005092
$ 0.00005092$ 0.00005092

$ 0.00005493
$ 0.00005493$ 0.00005493

$ 0.00185807
$ 0.00185807$ 0.00185807

$ 0.00004771
$ 0.00004771$ 0.00004771

-0.56%

-3.62%

-7.37%

-7.37%

Stash Inu (STASH) reaalajas hind on $0.00005209. Viimase 24 tunni jooksul STASH kaubeldud madalaim $ 0.00005092 ja kõrgeim $ 0.00005493 näitab aktiivset turu volatiivsust. STASHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00185807 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004771.

Lüliajalise tootluse osas on STASH muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -3.62% 24 tunni vältel -7.37% viimase 7 päeva jooksul.

Stash Inu (STASH) – turuteave

$ 478.61K
$ 478.61K$ 478.61K

$ 478.61K
$ 478.61K$ 478.61K

9.40B
9.40B 9.40B

9,399,875,885.18
9,399,875,885.18 9,399,875,885.18

Stash Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 478.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STASH ringlev varu on 9.40B, mille koguvaru on 9399875885.18. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 478.61K.

Stash Inu (STASH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stash Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stash Inu ja USD hinnamuutus $ -0.0000230857.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stash Inu ja USD hinnamuutus $ -0.0000362796.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stash Inu ja USD hinnamuutus $ -0.0002041086609651987.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.62%
30 päeva$ -0.0000230857-44.31%
60 päeva$ -0.0000362796-69.64%
90 päeva$ -0.0002041086609651987-79.66%

Mis on Stash Inu (STASH)

Putting an end to bare upper lips.

Üksuse Stash Inu (STASH) allikas

Ametlik veebisait

Stash Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stash Inu (STASH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stash Inu (STASH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stash Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stash Inu hinna ennustust kohe!

STASH kohalike valuutade suhtes

Stash Inu (STASH) tokenoomika

Stash Inu (STASH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STASH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stash Inu (STASH) kohta

Kui palju on Stash Inu (STASH) tänapäeval väärt?
Reaalajas STASH hind USD on 0.00005209 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STASH/USD hind?
Praegune hind STASH/USD on $ 0.00005209. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stash Inu turukapitalisatsioon?
STASH turukapitalisatsioon on $ 478.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STASH ringlev varu?
STASH ringlev varu on 9.40B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STASH (ATH) hind?
STASH saavutab ATH hinna summas 0.00185807 USD.
Mis oli kõigi aegade STASH madalaim (ATL) hind?
STASH nägi ATL hinda summas 0.00004771 USD.
Milline on STASH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STASH kauplemismaht on -- USD.
Kas STASH sel aastal kõrgemale ka suundub?
STASH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STASH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:05:24 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.