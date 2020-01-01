StarSlax (SSLX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi StarSlax (SSLX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StarSlax (SSLX) teave About: Sl8 (Slate) is a Ukrainian social crypto platform. StarSlax (SSLX) is a native token of the Sl8, based on the Stellar Distributed Ledger Technology. Ametlik veebisait: https://sl8.online/ Ostke SSLX kohe!

StarSlax (SSLX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StarSlax (SSLX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.77B $ 2.77B $ 2.77B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02493174 $ 0.02493174 $ 0.02493174 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00031436 $ 0.00031436 $ 0.00031436 Praegune hind: $ 0.00044421 $ 0.00044421 $ 0.00044421 Lisateave StarSlax (SSLX) hinna kohta

StarSlax (SSLX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StarSlax (SSLX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SSLX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SSLX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SSLX tokeni tokenoomikat, avastage SSLX tokeni reaalajas hinda!

SSLX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SSLX võiks suunduda? Meie SSLX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SSLX tokeni hinna ennustust kohe!

