StarShip (STARSHIP) teave StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business. Ametlik veebisait: https://deploystarship.com/ Ostke STARSHIP kohe!

StarShip (STARSHIP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StarShip (STARSHIP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 595.93K $ 595.93K $ 595.93K Koguvaru: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ringlev varu: $ 18.80M $ 18.80M $ 18.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 633.90K $ 633.90K $ 633.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.11 $ 6.11 $ 6.11 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.03169479 $ 0.03169479 $ 0.03169479 Lisateave StarShip (STARSHIP) hinna kohta

StarShip (STARSHIP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StarShip (STARSHIP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STARSHIP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STARSHIP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STARSHIP tokeni tokenoomikat, avastage STARSHIP tokeni reaalajas hinda!

STARSHIP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STARSHIP võiks suunduda? Meie STARSHIP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STARSHIP tokeni hinna ennustust kohe!

