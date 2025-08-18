Rohkem infot STARSHIP

StarShip hind (STARSHIP)

1 STARSHIP/USD reaalajas hind:

$0.03132433
$0.03132433
-1.80%1D
StarShip (STARSHIP) reaalajas hinnagraafik
StarShip (STARSHIP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03126552
24 h madal
$ 0.03241847
24 h kõrge

$ 0.03126552
$ 0.03241847
$ 6.11
$ 0
-0.36%

-1.87%

-0.49%

-0.49%

StarShip (STARSHIP) reaalajas hind on $0.03132417. Viimase 24 tunni jooksul STARSHIP kaubeldud madalaim $ 0.03126552 ja kõrgeim $ 0.03241847 näitab aktiivset turu volatiivsust. STARSHIPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.11 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on STARSHIP muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -1.87% 24 tunni vältel -0.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StarShip (STARSHIP) – turuteave

$ 588.96K
--
$ 626.48K
18.80M
20,000,000.0
StarShip praegune turukapitalisatsioon on $ 588.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STARSHIP ringlev varu on 18.80M, mille koguvaru on 20000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 626.48K.

StarShip (STARSHIP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse StarShip ja USD hinnamuutus $ -0.0005998841592879.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse StarShip ja USD hinnamuutus $ +0.0028009602.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse StarShip ja USD hinnamuutus $ +0.0057023678.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse StarShip ja USD hinnamuutus $ +0.00421100952688302.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005998841592879-1.87%
30 päeva$ +0.0028009602+8.94%
60 päeva$ +0.0057023678+18.20%
90 päeva$ +0.00421100952688302+15.53%

Mis on StarShip (STARSHIP)

StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse StarShip (STARSHIP) allikas

StarShip hinna ennustus (USD)

Kui palju on StarShip (STARSHIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StarShip (STARSHIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StarShip nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StarShip hinna ennustust kohe!

STARSHIP kohalike valuutade suhtes

StarShip (STARSHIP) tokenoomika

StarShip (STARSHIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STARSHIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StarShip (STARSHIP) kohta

Kui palju on StarShip (STARSHIP) tänapäeval väärt?
Reaalajas STARSHIP hind USD on 0.03132417 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STARSHIP/USD hind?
Praegune hind STARSHIP/USD on $ 0.03132417. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StarShip turukapitalisatsioon?
STARSHIP turukapitalisatsioon on $ 588.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STARSHIP ringlev varu?
STARSHIP ringlev varu on 18.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STARSHIP (ATH) hind?
STARSHIP saavutab ATH hinna summas 6.11 USD.
Mis oli kõigi aegade STARSHIP madalaim (ATL) hind?
STARSHIP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on STARSHIP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STARSHIP kauplemismaht on -- USD.
Kas STARSHIP sel aastal kõrgemale ka suundub?
STARSHIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STARSHIP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.