Mis on StarShip (STARSHIP)

StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse StarShip (STARSHIP) allikas Ametlik veebisait

StarShip hinna ennustus (USD)

Kui palju on StarShip (STARSHIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StarShip (STARSHIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StarShip nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StarShip hinna ennustust kohe!

STARSHIP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

StarShip (STARSHIP) tokenoomika

StarShip (STARSHIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STARSHIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StarShip (STARSHIP) kohta Kui palju on StarShip (STARSHIP) tänapäeval väärt? Reaalajas STARSHIP hind USD on 0.03132417 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STARSHIP/USD hind? $ 0.03132417 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STARSHIP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on StarShip turukapitalisatsioon? STARSHIP turukapitalisatsioon on $ 588.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STARSHIP ringlev varu? STARSHIP ringlev varu on 18.80M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STARSHIP (ATH) hind? STARSHIP saavutab ATH hinna summas 6.11 USD . Mis oli kõigi aegade STARSHIP madalaim (ATL) hind? STARSHIP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on STARSHIP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STARSHIP kauplemismaht on -- USD . Kas STARSHIP sel aastal kõrgemale ka suundub? STARSHIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STARSHIP hinna ennustust

StarShip (STARSHIP) Olulised valdkonna uudised