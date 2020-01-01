STARS (STARS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STARS (STARS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

STARS (STARS) teave Crypto All-Stars is the ultimate meme coin project, uniting the top meme coins worldwide – PEPE, Dogecoin, Floki, Mog, Milady, Brett, Turbo, and more – under one umbrella. This is the meme coin event of the century. World's First Unified Staking The revolutionary MemeVault protocol enables multi-token, multi-chain meme coin staking. In short, this means that all top meme coin holders worldwide are brought together under a single umbrella to stake their tokens, incentivized and rewarded for holding $STARS — the lifeblood of the platform. Ametlik veebisait: https://cryptoallstars.io/ Ostke STARS kohe!

STARS (STARS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STARS (STARS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.40M Koguvaru: $ 42.07B Ringlev varu: $ 42.07B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave STARS (STARS) hinna kohta

STARS (STARS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STARS (STARS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STARS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STARS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STARS tokeni tokenoomikat, avastage STARS tokeni reaalajas hinda!

STARS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STARS võiks suunduda? Meie STARS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STARS tokeni hinna ennustust kohe!

