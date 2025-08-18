Mis on STARS (STARS)

Crypto All-Stars is the ultimate meme coin project, uniting the top meme coins worldwide – PEPE, Dogecoin, Floki, Mog, Milady, Brett, Turbo, and more – under one umbrella. This is the meme coin event of the century. World's First Unified Staking The revolutionary MemeVault protocol enables multi-token, multi-chain meme coin staking. In short, this means that all top meme coin holders worldwide are brought together under a single umbrella to stake their tokens, incentivized and rewarded for holding $STARS — the lifeblood of the platform.

STARS hinna ennustus (USD)

Kui palju on STARS (STARS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STARS (STARS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STARS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

STARS (STARS) tokenoomika

STARS (STARS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STARS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STARS (STARS) kohta Kui palju on STARS (STARS) tänapäeval väärt? Reaalajas STARS hind USD on 0.00003057 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STARS/USD hind? $ 0.00003057 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STARS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on STARS turukapitalisatsioon? STARS turukapitalisatsioon on $ 1.29M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STARS ringlev varu? STARS ringlev varu on 42.07B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STARS (ATH) hind? STARS saavutab ATH hinna summas 0.00075618 USD . Mis oli kõigi aegade STARS madalaim (ATL) hind? STARS nägi ATL hinda summas 0.00002575 USD . Milline on STARS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STARS kauplemismaht on -- USD . Kas STARS sel aastal kõrgemale ka suundub? STARS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STARS hinna ennustust

