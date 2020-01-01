Starri (STARRI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Starri (STARRI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Starri (STARRI) teave Love at first sight! STARRI is something truly special. Though the original developer left the project, the dedicated STARRI community took charge and tirelessly promoted this new gem within the crypto world. Our efforts paid off—STARRI reached nearly $4 million in market cap on its first day! Ametlik veebisait: https://starricat.io/ Ostke STARRI kohe!

Starri (STARRI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Starri (STARRI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.45K $ 13.45K $ 13.45K Koguvaru: $ 985.87M $ 985.87M $ 985.87M Ringlev varu: $ 985.87M $ 985.87M $ 985.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.45K $ 13.45K $ 13.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00243221 $ 0.00243221 $ 0.00243221 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Starri (STARRI) hinna kohta

Starri (STARRI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Starri (STARRI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STARRI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STARRI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STARRI tokeni tokenoomikat, avastage STARRI tokeni reaalajas hinda!

STARRI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STARRI võiks suunduda? Meie STARRI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STARRI tokeni hinna ennustust kohe!

