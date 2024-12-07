Starkman (STAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Starkman (STAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Starkman (STAM) teave Coin Stam (meme token), project Starkman. The coin was released on the decentralized exchange Ecubo, with a total supply of 10,000,000,000,000 coins on the Starknet network (L2 Ethereum).

Official website of the project: stamtoken.com

The project was created by an open team on December 7, 2024.

Project goal: To build a strong community, increase capital, and preserve the planet for future generations. Ametlik veebisait: https://www.stamtoken.com Ostke STAM kohe!

Starkman (STAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Starkman (STAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 267.21K $ 267.21K $ 267.21K Koguvaru: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ringlev varu: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 267.21K $ 267.21K $ 267.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Starkman (STAM) hinna kohta

Starkman (STAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Starkman (STAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STAM tokeni tokenoomikat, avastage STAM tokeni reaalajas hinda!

STAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STAM võiks suunduda? Meie STAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STAM tokeni hinna ennustust kohe!

