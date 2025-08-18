Mis on Starkman (STAM)

Coin Stam (meme token), project Starkman. The coin was released on the decentralized exchange Ecubo, with a total supply of 10,000,000,000,000 coins on the Starknet network (L2 Ethereum). Official website of the project: stamtoken.com The project was created by an open team on December 7, 2024. Project goal: To build a strong community, increase capital, and preserve the planet for future generations.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Starkman (STAM) kohta Kui palju on Starkman (STAM) tänapäeval väärt? Reaalajas STAM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STAM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STAM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Starkman turukapitalisatsioon? STAM turukapitalisatsioon on $ 267.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STAM ringlev varu? STAM ringlev varu on 10.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAM (ATH) hind? STAM saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade STAM madalaim (ATL) hind? STAM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on STAM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STAM kauplemismaht on -- USD . Kas STAM sel aastal kõrgemale ka suundub? STAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAM hinna ennustust

