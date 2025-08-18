Rohkem infot HELIA

StareCat hind (HELIA)

1 HELIA/USD reaalajas hind:

$0.00014009
-6.90%1D
USD
StareCat (HELIA) reaalajas hinnagraafik
StareCat (HELIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00335083
$ 0
+0.55%

-6.93%

-16.02%

-16.02%

StareCat (HELIA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HELIA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HELIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00335083 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HELIA muutunud +0.55% viimase tunni jooksul, -6.93% 24 tunni vältel -16.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StareCat (HELIA) – turuteave

$ 139.90K
--
$ 139.90K
998.81M
998,812,165.559414
StareCat praegune turukapitalisatsioon on $ 139.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HELIA ringlev varu on 998.81M, mille koguvaru on 998812165.559414. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 139.90K.

StareCat (HELIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse StareCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse StareCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse StareCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse StareCat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.93%
30 päeva$ 0-16.90%
60 päeva$ 0-12.31%
90 päeva$ 0--

Mis on StareCat (HELIA)

Welcome to Helia, the OG 4chan Stare Cat meme. The final piece of the Holy Trinity of 4chan archive memes.

StareCat hinna ennustus (USD)

Kui palju on StareCat (HELIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StareCat (HELIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StareCat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StareCat hinna ennustust kohe!

HELIA kohalike valuutade suhtes

StareCat (HELIA) tokenoomika

StareCat (HELIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HELIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StareCat (HELIA) kohta

Kui palju on StareCat (HELIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas HELIA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HELIA/USD hind?
Praegune hind HELIA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StareCat turukapitalisatsioon?
HELIA turukapitalisatsioon on $ 139.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HELIA ringlev varu?
HELIA ringlev varu on 998.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HELIA (ATH) hind?
HELIA saavutab ATH hinna summas 0.00335083 USD.
Mis oli kõigi aegade HELIA madalaim (ATL) hind?
HELIA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HELIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HELIA kauplemismaht on -- USD.
Kas HELIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
HELIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HELIA hinna ennustust.
