STARBRO hind (STARBRO)

Loendis mitteolevad

1 STARBRO/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
STARBRO (STARBRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:16:01 (UTC+8)

STARBRO (STARBRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

STARBRO (STARBRO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul STARBRO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. STARBROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on STARBRO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STARBRO (STARBRO) – turuteave

$ 14.60K
$ 14.60K$ 14.60K

--
----

$ 14.60K
$ 14.60K$ 14.60K

963.81M
963.81M 963.81M

963,808,396.0081662
963,808,396.0081662 963,808,396.0081662

STARBRO praegune turukapitalisatsioon on $ 14.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STARBRO ringlev varu on 963.81M, mille koguvaru on 963808396.0081662. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.60K.

STARBRO (STARBRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse STARBRO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse STARBRO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse STARBRO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse STARBRO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-7.82%
60 päeva$ 0-39.88%
90 päeva$ 0--

Mis on STARBRO (STARBRO)

StarBro isn’t just another meme coin—it’s a galactic revolution powered by StarBro AI on the fast, eco-friendly XRP Ledger. Combining cutting-edge AI technology with blockchain innovation, StarBro opens new frontiers for efficiency, creativity, and community-driven culture. With lightning-fast transactions, eco-conscious tech, and the intelligence of StarBro AI guiding the way, this isn’t just a project—it’s a movement. Whether you’re stacking stars or exploring the uncharted realms of Web3, StarBro is your ticket to gains that are out of this world. Ready to join the mission and make your mark among the stars?

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse STARBRO (STARBRO) allikas

Ametlik veebisait

STARBRO hinna ennustus (USD)

Kui palju on STARBRO (STARBRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STARBRO (STARBRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STARBRO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STARBRO hinna ennustust kohe!

STARBRO kohalike valuutade suhtes

STARBRO (STARBRO) tokenoomika

STARBRO (STARBRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STARBRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STARBRO (STARBRO) kohta

Kui palju on STARBRO (STARBRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas STARBRO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STARBRO/USD hind?
Praegune hind STARBRO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STARBRO turukapitalisatsioon?
STARBRO turukapitalisatsioon on $ 14.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STARBRO ringlev varu?
STARBRO ringlev varu on 963.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STARBRO (ATH) hind?
STARBRO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade STARBRO madalaim (ATL) hind?
STARBRO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on STARBRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STARBRO kauplemismaht on -- USD.
Kas STARBRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
STARBRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STARBRO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.