Star AI (MSTAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Star AI (MSTAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Star AI (MSTAR) teave Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI. Ametlik veebisait: https://merlinstarter.com/ Valge raamat: https://docs.merlinstarter.com/

Star AI (MSTAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Star AI (MSTAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 594.81M $ 594.81M $ 594.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.074826 $ 0.074826 $ 0.074826 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00139022 $ 0.00139022 $ 0.00139022 Praegune hind: $ 0.00213081 $ 0.00213081 $ 0.00213081 Lisateave Star AI (MSTAR) hinna kohta

Star AI (MSTAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Star AI (MSTAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MSTAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MSTAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MSTAR tokeni tokenoomikat, avastage MSTAR tokeni reaalajas hinda!

MSTAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MSTAR võiks suunduda? Meie MSTAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MSTAR tokeni hinna ennustust kohe!

