Mis on Star AI (MSTAR)

Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI.

Star AI (MSTAR) tokenoomika

Star AI (MSTAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSTAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Star AI (MSTAR) kohta Kui palju on Star AI (MSTAR) tänapäeval väärt? Reaalajas MSTAR hind USD on 0.00228032 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MSTAR/USD hind? $ 0.00228032 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MSTAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Star AI turukapitalisatsioon? MSTAR turukapitalisatsioon on $ 1.35M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MSTAR ringlev varu? MSTAR ringlev varu on 594.81M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSTAR (ATH) hind? MSTAR saavutab ATH hinna summas 0.074826 USD . Mis oli kõigi aegade MSTAR madalaim (ATL) hind? MSTAR nägi ATL hinda summas 0.00139022 USD . Milline on MSTAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MSTAR kauplemismaht on -- USD . Kas MSTAR sel aastal kõrgemale ka suundub? MSTAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSTAR hinna ennustust

