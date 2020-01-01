StandX DUSD (DUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi StandX DUSD (DUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StandX DUSD (DUSD) teave StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration. Ametlik veebisait: https://standx.com/ Valge raamat: https://docs.standx.com/docs/stand-x-overview Ostke DUSD kohe!

StandX DUSD (DUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StandX DUSD (DUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.01M $ 30.01M $ 30.01M Koguvaru: $ 30.03M $ 30.03M $ 30.03M Ringlev varu: $ 30.02M $ 30.02M $ 30.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.02M $ 30.02M $ 30.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Kõigi aegade madalaim: $ 0.981036 $ 0.981036 $ 0.981036 Praegune hind: $ 0.999697 $ 0.999697 $ 0.999697 Lisateave StandX DUSD (DUSD) hinna kohta

StandX DUSD (DUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StandX DUSD (DUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUSD tokeni tokenoomikat, avastage DUSD tokeni reaalajas hinda!

DUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DUSD võiks suunduda? Meie DUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DUSD tokeni hinna ennustust kohe!

