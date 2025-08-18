Mis on StandX DUSD (DUSD)

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

StandX DUSD (DUSD) tokenoomika

StandX DUSD (DUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StandX DUSD (DUSD) kohta Kui palju on StandX DUSD (DUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas DUSD hind USD on 1.0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DUSD/USD hind? $ 1.0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on StandX DUSD turukapitalisatsioon? DUSD turukapitalisatsioon on $ 30.02M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DUSD ringlev varu? DUSD ringlev varu on 30.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUSD (ATH) hind? DUSD saavutab ATH hinna summas 1.026 USD . Mis oli kõigi aegade DUSD madalaim (ATL) hind? DUSD nägi ATL hinda summas 0.981036 USD . Milline on DUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DUSD kauplemismaht on -- USD . Kas DUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? DUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUSD hinna ennustust

