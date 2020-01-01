Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stakingverse Staked LYX (SLYX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stakingverse Staked LYX (SLYX) teave Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers. Ametlik veebisait: https://stakingverse.io Ostke SLYX kohe!

Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stakingverse Staked LYX (SLYX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 372.97K $ 372.97K $ 372.97K Koguvaru: $ 304.73K $ 304.73K $ 304.73K Ringlev varu: $ 304.73K $ 304.73K $ 304.73K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 372.97K $ 372.97K $ 372.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Kõigi aegade madalaim: $ 0.601962 $ 0.601962 $ 0.601962 Praegune hind: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Lisateave Stakingverse Staked LYX (SLYX) hinna kohta

Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SLYX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SLYX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SLYX tokeni tokenoomikat, avastage SLYX tokeni reaalajas hinda!

SLYX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SLYX võiks suunduda? Meie SLYX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SLYX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!