Rohkem infot SLYX

SLYX Hinnainfo

SLYX Ametlik veebisait

SLYX Tokenoomika

SLYX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Stakingverse Staked LYX logo

Stakingverse Staked LYX hind (SLYX)

Loendis mitteolevad

1 SLYX/USD reaalajas hind:

$1.27
$1.27$1.27
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Stakingverse Staked LYX (SLYX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:27:23 (UTC+8)

Stakingverse Staked LYX (SLYX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.26
$ 1.26$ 1.26
24 h madal
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
24 h kõrge

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.601962
$ 0.601962$ 0.601962

--

-0.98%

-1.41%

-1.41%

Stakingverse Staked LYX (SLYX) reaalajas hind on $1.27. Viimase 24 tunni jooksul SLYX kaubeldud madalaim $ 1.26 ja kõrgeim $ 1.32 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLYXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.49 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.601962.

Lüliajalise tootluse osas on SLYX muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.98% 24 tunni vältel -1.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) – turuteave

$ 357.92K
$ 357.92K$ 357.92K

--
----

$ 357.92K
$ 357.92K$ 357.92K

281.86K
281.86K 281.86K

281,864.0678395676
281,864.0678395676 281,864.0678395676

Stakingverse Staked LYX praegune turukapitalisatsioon on $ 357.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SLYX ringlev varu on 281.86K, mille koguvaru on 281864.0678395676. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 357.92K.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stakingverse Staked LYX ja USD hinnamuutus $ -0.012608330405222.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stakingverse Staked LYX ja USD hinnamuutus $ +0.6621830800.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stakingverse Staked LYX ja USD hinnamuutus $ +0.5854994640.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stakingverse Staked LYX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.012608330405222-0.98%
30 päeva$ +0.6621830800+52.14%
60 päeva$ +0.5854994640+46.10%
90 päeva$ 0--

Mis on Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Stakingverse Staked LYX (SLYX) allikas

Ametlik veebisait

Stakingverse Staked LYX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stakingverse Staked LYX (SLYX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stakingverse Staked LYX (SLYX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stakingverse Staked LYX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stakingverse Staked LYX hinna ennustust kohe!

SLYX kohalike valuutade suhtes

Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenoomika

Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLYX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stakingverse Staked LYX (SLYX) kohta

Kui palju on Stakingverse Staked LYX (SLYX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SLYX hind USD on 1.27 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SLYX/USD hind?
Praegune hind SLYX/USD on $ 1.27. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stakingverse Staked LYX turukapitalisatsioon?
SLYX turukapitalisatsioon on $ 357.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SLYX ringlev varu?
SLYX ringlev varu on 281.86K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLYX (ATH) hind?
SLYX saavutab ATH hinna summas 1.49 USD.
Mis oli kõigi aegade SLYX madalaim (ATL) hind?
SLYX nägi ATL hinda summas 0.601962 USD.
Milline on SLYX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SLYX kauplemismaht on -- USD.
Kas SLYX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SLYX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLYX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:27:23 (UTC+8)

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.