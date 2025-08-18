Rohkem infot OSETH

StakeWise Staked ETH logo

StakeWise Staked ETH hind (OSETH)

Loendis mitteolevad

1 OSETH/USD reaalajas hind:

$4,518.65
-3.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
StakeWise Staked ETH (OSETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:47:46 (UTC+8)

StakeWise Staked ETH (OSETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,519.17
24 h madal
$ 4,895.67
24 h kõrge

$ 4,519.17

$ 4,895.67

$ 5,029.97

$ 1,459.73

-2.03%

-3.47%

-0.63%

-0.63%

StakeWise Staked ETH (OSETH) reaalajas hind on $4,525.23. Viimase 24 tunni jooksul OSETH kaubeldud madalaim $ 4,519.17 ja kõrgeim $ 4,895.67 näitab aktiivset turu volatiivsust. OSETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,029.97 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,459.73.

Lüliajalise tootluse osas on OSETH muutunud -2.03% viimase tunni jooksul, -3.47% 24 tunni vältel -0.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StakeWise Staked ETH (OSETH) – turuteave

$ 1.62B

--
----

$ 1.62B

358.88K

358,880.6839472

StakeWise Staked ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 1.62B -- 24 tunnise kauplemismahuga. OSETH ringlev varu on 358.88K, mille koguvaru on 358880.6839472. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.62B.

StakeWise Staked ETH (OSETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse StakeWise Staked ETH ja USD hinnamuutus $ -163.153791394653.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse StakeWise Staked ETH ja USD hinnamuutus $ +931.5041147640.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse StakeWise Staked ETH ja USD hinnamuutus $ +3,224.9730379500.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse StakeWise Staked ETH ja USD hinnamuutus $ +1,843.3379288058527.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -163.153791394653-3.47%
30 päeva$ +931.5041147640+20.58%
60 päeva$ +3,224.9730379500+71.27%
90 päeva$ +1,843.3379288058527+68.73%

Mis on StakeWise Staked ETH (OSETH)

Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse StakeWise Staked ETH (OSETH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

StakeWise Staked ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on StakeWise Staked ETH (OSETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StakeWise Staked ETH (OSETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StakeWise Staked ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StakeWise Staked ETH hinna ennustust kohe!

OSETH kohalike valuutade suhtes

StakeWise Staked ETH (OSETH) tokenoomika

StakeWise Staked ETH (OSETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OSETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StakeWise Staked ETH (OSETH) kohta

Kui palju on StakeWise Staked ETH (OSETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas OSETH hind USD on 4,525.23 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OSETH/USD hind?
Praegune hind OSETH/USD on $ 4,525.23. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StakeWise Staked ETH turukapitalisatsioon?
OSETH turukapitalisatsioon on $ 1.62B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OSETH ringlev varu?
OSETH ringlev varu on 358.88K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OSETH (ATH) hind?
OSETH saavutab ATH hinna summas 5,029.97 USD.
Mis oli kõigi aegade OSETH madalaim (ATL) hind?
OSETH nägi ATL hinda summas 1,459.73 USD.
Milline on OSETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OSETH kauplemismaht on -- USD.
Kas OSETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
OSETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OSETH hinna ennustust.
StakeWise Staked ETH (OSETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

