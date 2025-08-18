Mis on StakeWise (SWISE)

StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem.

StakeWise (SWISE) tokenoomika

StakeWise (SWISE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWISE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StakeWise (SWISE) kohta Kui palju on StakeWise (SWISE) tänapäeval väärt? Reaalajas SWISE hind USD on 0.02727076 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWISE/USD hind? $ 0.02727076 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SWISE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on StakeWise turukapitalisatsioon? SWISE turukapitalisatsioon on $ 15.41M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWISE ringlev varu? SWISE ringlev varu on 565.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWISE (ATH) hind? SWISE saavutab ATH hinna summas 0.358418 USD . Mis oli kõigi aegade SWISE madalaim (ATL) hind? SWISE nägi ATL hinda summas 0.00701418 USD . Milline on SWISE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWISE kauplemismaht on -- USD . Kas SWISE sel aastal kõrgemale ka suundub? SWISE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWISE hinna ennustust

