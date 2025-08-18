Rohkem infot SWISE

SWISE Hinnainfo

SWISE Ametlik veebisait

SWISE Tokenoomika

SWISE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

StakeWise logo

StakeWise hind (SWISE)

Loendis mitteolevad

1 SWISE/USD reaalajas hind:

$0.02727076
$0.02727076$0.02727076
+3.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
StakeWise (SWISE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:58:40 (UTC+8)

StakeWise (SWISE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02614513
$ 0.02614513$ 0.02614513
24 h madal
$ 0.02919772
$ 0.02919772$ 0.02919772
24 h kõrge

$ 0.02614513
$ 0.02614513$ 0.02614513

$ 0.02919772
$ 0.02919772$ 0.02919772

$ 0.358418
$ 0.358418$ 0.358418

$ 0.00701418
$ 0.00701418$ 0.00701418

+0.45%

+3.94%

-10.48%

-10.48%

StakeWise (SWISE) reaalajas hind on $0.02727076. Viimase 24 tunni jooksul SWISE kaubeldud madalaim $ 0.02614513 ja kõrgeim $ 0.02919772 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWISEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.358418 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00701418.

Lüliajalise tootluse osas on SWISE muutunud +0.45% viimase tunni jooksul, +3.94% 24 tunni vältel -10.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StakeWise (SWISE) – turuteave

$ 15.41M
$ 15.41M$ 15.41M

--
----

$ 27.26M
$ 27.26M$ 27.26M

565.14M
565.14M 565.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

StakeWise praegune turukapitalisatsioon on $ 15.41M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SWISE ringlev varu on 565.14M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.26M.

StakeWise (SWISE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse StakeWise ja USD hinnamuutus $ +0.0010325.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse StakeWise ja USD hinnamuutus $ -0.0006476396.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse StakeWise ja USD hinnamuutus $ +0.0196381978.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse StakeWise ja USD hinnamuutus $ +0.010572203944416074.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0010325+3.94%
30 päeva$ -0.0006476396-2.37%
60 päeva$ +0.0196381978+72.01%
90 päeva$ +0.010572203944416074+63.31%

Mis on StakeWise (SWISE)

StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse StakeWise (SWISE) allikas

Ametlik veebisait

StakeWise hinna ennustus (USD)

Kui palju on StakeWise (SWISE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StakeWise (SWISE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StakeWise nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StakeWise hinna ennustust kohe!

SWISE kohalike valuutade suhtes

StakeWise (SWISE) tokenoomika

StakeWise (SWISE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWISE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StakeWise (SWISE) kohta

Kui palju on StakeWise (SWISE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWISE hind USD on 0.02727076 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWISE/USD hind?
Praegune hind SWISE/USD on $ 0.02727076. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StakeWise turukapitalisatsioon?
SWISE turukapitalisatsioon on $ 15.41M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWISE ringlev varu?
SWISE ringlev varu on 565.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWISE (ATH) hind?
SWISE saavutab ATH hinna summas 0.358418 USD.
Mis oli kõigi aegade SWISE madalaim (ATL) hind?
SWISE nägi ATL hinda summas 0.00701418 USD.
Milline on SWISE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWISE kauplemismaht on -- USD.
Kas SWISE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWISE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWISE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:58:40 (UTC+8)

StakeWise (SWISE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.