StakeStone Berachain Vault Token logo

StakeStone Berachain Vault Token hind (BERASTONE)

Loendis mitteolevad

1 BERASTONE/USD reaalajas hind:

$4,297.42
$4,297.42
-3.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) reaalajas hinnagraafik
StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,298.85
$ 4,298.85
24 h madal
$ 4,546.03
$ 4,546.03
24 h kõrge

$ 4,298.85
$ 4,298.85

$ 4,546.03
$ 4,546.03

$ 4,779.9
$ 4,779.9

$ 1,373.59
$ 1,373.59

-1.29%

-3.04%

-0.45%

-0.45%

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) reaalajas hind on $4,298.85. Viimase 24 tunni jooksul BERASTONE kaubeldud madalaim $ 4,298.85 ja kõrgeim $ 4,546.03 näitab aktiivset turu volatiivsust. BERASTONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,779.9 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,373.59.

Lüliajalise tootluse osas on BERASTONE muutunud -1.29% viimase tunni jooksul, -3.04% 24 tunni vältel -0.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) – turuteave

$ 20.75M
$ 20.75M

--
----

$ 20.75M
$ 20.75M

4.82K
4.82K

4,821.995853181012
4,821.995853181012

StakeStone Berachain Vault Token praegune turukapitalisatsioon on $ 20.75M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BERASTONE ringlev varu on 4.82K, mille koguvaru on 4821.995853181012. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.75M.

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse StakeStone Berachain Vault Token ja USD hinnamuutus $ -134.930729229349.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse StakeStone Berachain Vault Token ja USD hinnamuutus $ +870.2239434300.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse StakeStone Berachain Vault Token ja USD hinnamuutus $ +3,031.0052154750.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse StakeStone Berachain Vault Token ja USD hinnamuutus $ +1,745.760002780709.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -134.930729229349-3.04%
30 päeva$ +870.2239434300+20.24%
60 päeva$ +3,031.0052154750+70.51%
90 päeva$ +1,745.760002780709+68.38%

Mis on StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) allikas

Ametlik veebisait

StakeStone Berachain Vault Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StakeStone Berachain Vault Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StakeStone Berachain Vault Token hinna ennustust kohe!

BERASTONE kohalike valuutade suhtes

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) tokenoomika

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BERASTONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) kohta

Kui palju on StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BERASTONE hind USD on 4,298.85 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BERASTONE/USD hind?
Praegune hind BERASTONE/USD on $ 4,298.85. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StakeStone Berachain Vault Token turukapitalisatsioon?
BERASTONE turukapitalisatsioon on $ 20.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BERASTONE ringlev varu?
BERASTONE ringlev varu on 4.82K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BERASTONE (ATH) hind?
BERASTONE saavutab ATH hinna summas 4,779.9 USD.
Mis oli kõigi aegade BERASTONE madalaim (ATL) hind?
BERASTONE nägi ATL hinda summas 1,373.59 USD.
Milline on BERASTONE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BERASTONE kauplemismaht on -- USD.
Kas BERASTONE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BERASTONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BERASTONE hinna ennustust.
StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.