The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments. Ametlik veebisait: https://stakelayer.io/ Valge raamat: https://stakelayer.readme.io/docs/getting-started

StakeLayer (STAKELAYER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StakeLayer (STAKELAYER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 46.08K $ 46.08K $ 46.08K Koguvaru: $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B Ringlev varu: $ 986.06M $ 986.06M $ 986.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 194.85K $ 194.85K $ 194.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01489462 $ 0.01489462 $ 0.01489462 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003824 $ 0.00003824 $ 0.00003824 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave StakeLayer (STAKELAYER) hinna kohta

StakeLayer (STAKELAYER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StakeLayer (STAKELAYER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STAKELAYER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STAKELAYER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STAKELAYER tokeni tokenoomikat, avastage STAKELAYER tokeni reaalajas hinda!

STAKELAYER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STAKELAYER võiks suunduda? Meie STAKELAYER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

