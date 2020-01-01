Staked Neptune OAS (STOAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Staked Neptune OAS (STOAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune's staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.

Staked Neptune OAS (STOAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Staked Neptune OAS (STOAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 137.57K $ 137.57K $ 137.57K Koguvaru: $ 11.35M $ 11.35M $ 11.35M Ringlev varu: $ 11.34M $ 11.34M $ 11.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 137.68K $ 137.68K $ 137.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01989627 $ 0.01989627 $ 0.01989627 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01052064 $ 0.01052064 $ 0.01052064 Praegune hind: $ 0.01212783 $ 0.01212783 $ 0.01212783 Lisateave Staked Neptune OAS (STOAS) hinna kohta

Staked Neptune OAS (STOAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Staked Neptune OAS (STOAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STOAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STOAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STOAS tokeni tokenoomikat, avastage STOAS tokeni reaalajas hinda!

STOAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STOAS võiks suunduda? Meie STOAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STOAS tokeni hinna ennustust kohe!

