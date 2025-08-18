Mis on Staked Neptune OAS (STOAS)

stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.

Üksuse Staked Neptune OAS (STOAS) allikas Ametlik veebisait

Staked Neptune OAS hinna ennustus (USD)

STOAS kohalike valuutade suhtes

Staked Neptune OAS (STOAS) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked Neptune OAS (STOAS) kohta Kui palju on Staked Neptune OAS (STOAS) tänapäeval väärt? Reaalajas STOAS hind USD on 0.01220649 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STOAS/USD hind? $ 0.01220649 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STOAS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Staked Neptune OAS turukapitalisatsioon? STOAS turukapitalisatsioon on $ 138.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STOAS ringlev varu? STOAS ringlev varu on 11.34M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STOAS (ATH) hind? STOAS saavutab ATH hinna summas 0.01989627 USD . Mis oli kõigi aegade STOAS madalaim (ATL) hind? STOAS nägi ATL hinda summas 0.01052064 USD . Milline on STOAS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STOAS kauplemismaht on -- USD . Kas STOAS sel aastal kõrgemale ka suundub? STOAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STOAS hinna ennustust

