Rohkem infot STOAS

STOAS Hinnainfo

STOAS Ametlik veebisait

STOAS Tokenoomika

STOAS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Staked Neptune OAS logo

Staked Neptune OAS hind (STOAS)

Loendis mitteolevad

1 STOAS/USD reaalajas hind:

$0.01220649
$0.01220649$0.01220649
-3.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Staked Neptune OAS (STOAS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:42:36 (UTC+8)

Staked Neptune OAS (STOAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01221584
$ 0.01221584$ 0.01221584
24 h madal
$ 0.01272848
$ 0.01272848$ 0.01272848
24 h kõrge

$ 0.01221584
$ 0.01221584$ 0.01221584

$ 0.01272848
$ 0.01272848$ 0.01272848

$ 0.01989627
$ 0.01989627$ 0.01989627

$ 0.01052064
$ 0.01052064$ 0.01052064

-0.21%

-3.18%

-3.79%

-3.79%

Staked Neptune OAS (STOAS) reaalajas hind on $0.01220649. Viimase 24 tunni jooksul STOAS kaubeldud madalaim $ 0.01221584 ja kõrgeim $ 0.01272848 näitab aktiivset turu volatiivsust. STOASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01989627 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01052064.

Lüliajalise tootluse osas on STOAS muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -3.18% 24 tunni vältel -3.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Staked Neptune OAS (STOAS) – turuteave

$ 138.53K
$ 138.53K$ 138.53K

--
----

$ 138.53K
$ 138.53K$ 138.53K

11.34M
11.34M 11.34M

11,340,328.84598558
11,340,328.84598558 11,340,328.84598558

Staked Neptune OAS praegune turukapitalisatsioon on $ 138.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STOAS ringlev varu on 11.34M, mille koguvaru on 11340328.84598558. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 138.53K.

Staked Neptune OAS (STOAS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Staked Neptune OAS ja USD hinnamuutus $ -0.00040219341701556.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Staked Neptune OAS ja USD hinnamuutus $ -0.0005222522.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Staked Neptune OAS ja USD hinnamuutus $ -0.0001291007.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Staked Neptune OAS ja USD hinnamuutus $ -0.002763253828632802.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00040219341701556-3.18%
30 päeva$ -0.0005222522-4.27%
60 päeva$ -0.0001291007-1.05%
90 päeva$ -0.002763253828632802-18.45%

Mis on Staked Neptune OAS (STOAS)

stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Staked Neptune OAS (STOAS) allikas

Ametlik veebisait

Staked Neptune OAS hinna ennustus (USD)

Kui palju on Staked Neptune OAS (STOAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Staked Neptune OAS (STOAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Staked Neptune OAS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Staked Neptune OAS hinna ennustust kohe!

STOAS kohalike valuutade suhtes

Staked Neptune OAS (STOAS) tokenoomika

Staked Neptune OAS (STOAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STOAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked Neptune OAS (STOAS) kohta

Kui palju on Staked Neptune OAS (STOAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas STOAS hind USD on 0.01220649 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STOAS/USD hind?
Praegune hind STOAS/USD on $ 0.01220649. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Staked Neptune OAS turukapitalisatsioon?
STOAS turukapitalisatsioon on $ 138.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STOAS ringlev varu?
STOAS ringlev varu on 11.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STOAS (ATH) hind?
STOAS saavutab ATH hinna summas 0.01989627 USD.
Mis oli kõigi aegade STOAS madalaim (ATL) hind?
STOAS nägi ATL hinda summas 0.01052064 USD.
Milline on STOAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STOAS kauplemismaht on -- USD.
Kas STOAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
STOAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STOAS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:42:36 (UTC+8)

Staked Neptune OAS (STOAS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.