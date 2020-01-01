Staked LOOP (STLOOP) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Staked LOOP (STLOOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Staked LOOP (STLOOP) teave

StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP.

This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into.

Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance

Ametlik veebisait:
https://www.loopingcollective.org/

Staked LOOP (STLOOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Staked LOOP (STLOOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.54M
Koguvaru:
$ 105.72M
Ringlev varu:
$ 105.72M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.54M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.03765422
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.01276505
Praegune hind:
$ 0.01449795
Staked LOOP (STLOOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Staked LOOP (STLOOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate STLOOP tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

STLOOP tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate STLOOP tokeni tokenoomikat, avastage STLOOP tokeni reaalajas hinda!

STLOOP – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu STLOOP võiks suunduda? Meie STLOOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.