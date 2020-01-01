Staked LOOP (STLOOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Staked LOOP (STLOOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Staked LOOP (STLOOP) teave StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance Ametlik veebisait: https://www.loopingcollective.org/

Staked LOOP (STLOOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Staked LOOP (STLOOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Koguvaru: $ 105.72M $ 105.72M $ 105.72M Ringlev varu: $ 105.72M $ 105.72M $ 105.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03765422 $ 0.03765422 $ 0.03765422 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01276505 $ 0.01276505 $ 0.01276505 Praegune hind: $ 0.01449795 $ 0.01449795 $ 0.01449795 Lisateave Staked LOOP (STLOOP) hinna kohta

Staked LOOP (STLOOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Staked LOOP (STLOOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STLOOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STLOOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STLOOP tokeni tokenoomikat, avastage STLOOP tokeni reaalajas hinda!

STLOOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STLOOP võiks suunduda? Meie STLOOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

