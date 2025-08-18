Rohkem infot STLOOP

STLOOP Hinnainfo

STLOOP Ametlik veebisait

STLOOP Tokenoomika

STLOOP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Staked LOOP logo

Staked LOOP hind (STLOOP)

Loendis mitteolevad

1 STLOOP/USD reaalajas hind:

$0.0145848
$0.0145848$0.0145848
-2.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Staked LOOP (STLOOP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:04:57 (UTC+8)

Staked LOOP (STLOOP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01449301
$ 0.01449301$ 0.01449301
24 h madal
$ 0.01517913
$ 0.01517913$ 0.01517913
24 h kõrge

$ 0.01449301
$ 0.01449301$ 0.01449301

$ 0.01517913
$ 0.01517913$ 0.01517913

$ 0.03765422
$ 0.03765422$ 0.03765422

$ 0.01276505
$ 0.01276505$ 0.01276505

0.00%

-2.98%

-22.85%

-22.85%

Staked LOOP (STLOOP) reaalajas hind on $0.0145848. Viimase 24 tunni jooksul STLOOP kaubeldud madalaim $ 0.01449301 ja kõrgeim $ 0.01517913 näitab aktiivset turu volatiivsust. STLOOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03765422 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01276505.

Lüliajalise tootluse osas on STLOOP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.98% 24 tunni vältel -22.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Staked LOOP (STLOOP) – turuteave

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

--
----

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

104.95M
104.95M 104.95M

104,951,674.2835585
104,951,674.2835585 104,951,674.2835585

Staked LOOP praegune turukapitalisatsioon on $ 1.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. STLOOP ringlev varu on 104.95M, mille koguvaru on 104951674.2835585. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.53M.

Staked LOOP (STLOOP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Staked LOOP ja USD hinnamuutus $ -0.00044910323270628.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Staked LOOP ja USD hinnamuutus $ -0.0076802419.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Staked LOOP ja USD hinnamuutus $ -0.0049149813.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Staked LOOP ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00044910323270628-2.98%
30 päeva$ -0.0076802419-52.65%
60 päeva$ -0.0049149813-33.69%
90 päeva$ 0--

Mis on Staked LOOP (STLOOP)

StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Staked LOOP (STLOOP) allikas

Ametlik veebisait

Staked LOOP hinna ennustus (USD)

Kui palju on Staked LOOP (STLOOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Staked LOOP (STLOOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Staked LOOP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Staked LOOP hinna ennustust kohe!

STLOOP kohalike valuutade suhtes

Staked LOOP (STLOOP) tokenoomika

Staked LOOP (STLOOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STLOOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked LOOP (STLOOP) kohta

Kui palju on Staked LOOP (STLOOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas STLOOP hind USD on 0.0145848 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STLOOP/USD hind?
Praegune hind STLOOP/USD on $ 0.0145848. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Staked LOOP turukapitalisatsioon?
STLOOP turukapitalisatsioon on $ 1.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STLOOP ringlev varu?
STLOOP ringlev varu on 104.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STLOOP (ATH) hind?
STLOOP saavutab ATH hinna summas 0.03765422 USD.
Mis oli kõigi aegade STLOOP madalaim (ATL) hind?
STLOOP nägi ATL hinda summas 0.01276505 USD.
Milline on STLOOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STLOOP kauplemismaht on -- USD.
Kas STLOOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
STLOOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STLOOP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:04:57 (UTC+8)

Staked LOOP (STLOOP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.