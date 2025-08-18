Mis on Staked LOOP (STLOOP)

StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked LOOP (STLOOP) kohta Kui palju on Staked LOOP (STLOOP) tänapäeval väärt? Reaalajas STLOOP hind USD on 0.0145848 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STLOOP/USD hind? $ 0.0145848 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STLOOP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Staked LOOP turukapitalisatsioon? STLOOP turukapitalisatsioon on $ 1.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STLOOP ringlev varu? STLOOP ringlev varu on 104.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STLOOP (ATH) hind? STLOOP saavutab ATH hinna summas 0.03765422 USD . Mis oli kõigi aegade STLOOP madalaim (ATL) hind? STLOOP nägi ATL hinda summas 0.01276505 USD . Milline on STLOOP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STLOOP kauplemismaht on -- USD . Kas STLOOP sel aastal kõrgemale ka suundub? STLOOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STLOOP hinna ennustust

