Rohkem infot SLVLUSD

SLVLUSD Hinnainfo

SLVLUSD Ametlik veebisait

SLVLUSD Tokenoomika

SLVLUSD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Staked Level USD logo

Staked Level USD hind (SLVLUSD)

Loendis mitteolevad

1 SLVLUSD/USD reaalajas hind:

$1.087
$1.087$1.087
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Staked Level USD (SLVLUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:47:33 (UTC+8)

Staked Level USD (SLVLUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.086
$ 1.086$ 1.086
24 h madal
$ 1.088
$ 1.088$ 1.088
24 h kõrge

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 1.091
$ 1.091$ 1.091

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

-0.00%

+0.02%

+0.22%

+0.22%

Staked Level USD (SLVLUSD) reaalajas hind on $1.087. Viimase 24 tunni jooksul SLVLUSD kaubeldud madalaim $ 1.086 ja kõrgeim $ 1.088 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLVLUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.091 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.008.

Lüliajalise tootluse osas on SLVLUSD muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel +0.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Staked Level USD (SLVLUSD) – turuteave

$ 38.86M
$ 38.86M$ 38.86M

--
----

$ 38.86M
$ 38.86M$ 38.86M

35.74M
35.74M 35.74M

35,737,150.22647668
35,737,150.22647668 35,737,150.22647668

Staked Level USD praegune turukapitalisatsioon on $ 38.86M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SLVLUSD ringlev varu on 35.74M, mille koguvaru on 35737150.22647668. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.86M.

Staked Level USD (SLVLUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Staked Level USD ja USD hinnamuutus $ +0.00026657.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Staked Level USD ja USD hinnamuutus $ +0.0055322865.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Staked Level USD ja USD hinnamuutus $ +0.0134444508.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Staked Level USD ja USD hinnamuutus $ +0.016385491537243.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00026657+0.02%
30 päeva$ +0.0055322865+0.51%
60 päeva$ +0.0134444508+1.24%
90 päeva$ +0.016385491537243+1.53%

Mis on Staked Level USD (SLVLUSD)

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Staked Level USD (SLVLUSD) allikas

Ametlik veebisait

Staked Level USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Staked Level USD (SLVLUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Staked Level USD (SLVLUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Staked Level USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Staked Level USD hinna ennustust kohe!

SLVLUSD kohalike valuutade suhtes

Staked Level USD (SLVLUSD) tokenoomika

Staked Level USD (SLVLUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLVLUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked Level USD (SLVLUSD) kohta

Kui palju on Staked Level USD (SLVLUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SLVLUSD hind USD on 1.087 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SLVLUSD/USD hind?
Praegune hind SLVLUSD/USD on $ 1.087. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Staked Level USD turukapitalisatsioon?
SLVLUSD turukapitalisatsioon on $ 38.86M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SLVLUSD ringlev varu?
SLVLUSD ringlev varu on 35.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLVLUSD (ATH) hind?
SLVLUSD saavutab ATH hinna summas 1.091 USD.
Mis oli kõigi aegade SLVLUSD madalaim (ATL) hind?
SLVLUSD nägi ATL hinda summas 1.008 USD.
Milline on SLVLUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SLVLUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas SLVLUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SLVLUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLVLUSD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:47:33 (UTC+8)

Staked Level USD (SLVLUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.