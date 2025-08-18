Mis on Staked Level USD (SLVLUSD)

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked Level USD (SLVLUSD) kohta Kui palju on Staked Level USD (SLVLUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas SLVLUSD hind USD on 1.087 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SLVLUSD/USD hind? $ 1.087 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SLVLUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Staked Level USD turukapitalisatsioon? SLVLUSD turukapitalisatsioon on $ 38.86M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SLVLUSD ringlev varu? SLVLUSD ringlev varu on 35.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLVLUSD (ATH) hind? SLVLUSD saavutab ATH hinna summas 1.091 USD . Mis oli kõigi aegade SLVLUSD madalaim (ATL) hind? SLVLUSD nägi ATL hinda summas 1.008 USD . Milline on SLVLUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SLVLUSD kauplemismaht on -- USD . Kas SLVLUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? SLVLUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLVLUSD hinna ennustust

