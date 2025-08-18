Mis on Staked HYPE (STHYPE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Staked HYPE hinna ennustus (USD)

Kui palju on Staked HYPE (STHYPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Staked HYPE (STHYPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Staked HYPE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Staked HYPE hinna ennustust kohe!

STHYPE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Staked HYPE (STHYPE) tokenoomika

Staked HYPE (STHYPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STHYPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked HYPE (STHYPE) kohta Kui palju on Staked HYPE (STHYPE) tänapäeval väärt? Reaalajas STHYPE hind USD on 43.9 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STHYPE/USD hind? $ 43.9 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STHYPE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Staked HYPE turukapitalisatsioon? STHYPE turukapitalisatsioon on $ 200.92M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STHYPE ringlev varu? STHYPE ringlev varu on 4.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STHYPE (ATH) hind? STHYPE saavutab ATH hinna summas 49.79 USD . Mis oli kõigi aegade STHYPE madalaim (ATL) hind? STHYPE nägi ATL hinda summas 9.33 USD . Milline on STHYPE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STHYPE kauplemismaht on -- USD . Kas STHYPE sel aastal kõrgemale ka suundub? STHYPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STHYPE hinna ennustust

Staked HYPE (STHYPE) Olulised valdkonna uudised