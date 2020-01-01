Staked FRAX (SFRAX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Staked FRAX (SFRAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Staked FRAX (SFRAX) teave Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times. Ametlik veebisait: https://app.frax.finance/sfrax/stake Ostke SFRAX kohe!

Staked FRAX (SFRAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Staked FRAX (SFRAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 68.77M Koguvaru: $ 61.37M Ringlev varu: $ 61.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.24 Kõigi aegade madalaim: $ 0.858184 Praegune hind: $ 1.12 Lisateave Staked FRAX (SFRAX) hinna kohta

Staked FRAX (SFRAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Staked FRAX (SFRAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SFRAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SFRAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SFRAX tokeni tokenoomikat, avastage SFRAX tokeni reaalajas hinda!

SFRAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SFRAX võiks suunduda? Meie SFRAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SFRAX tokeni hinna ennustust kohe!

