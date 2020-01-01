Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenoomika
Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain.
Avastage Staked Frax USD (SFRXUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate SFRXUSD tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
SFRXUSD tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate SFRXUSD tokeni tokenoomikat, avastage SFRXUSD tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.