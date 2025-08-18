Rohkem infot SFRXUSD

Staked Frax USD hind (SFRXUSD)

1 SFRXUSD/USD reaalajas hind:

$1.15
$1.15$1.15
0.00%1D
USD
Staked Frax USD (SFRXUSD) reaalajas hinnagraafik
Staked Frax USD (SFRXUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 h madal
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 h kõrge

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

-0.00%

-0.00%

+0.06%

+0.06%

Staked Frax USD (SFRXUSD) reaalajas hind on $1.15. Viimase 24 tunni jooksul SFRXUSD kaubeldud madalaim $ 1.15 ja kõrgeim $ 1.15 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFRXUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.21 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.056.

Lüliajalise tootluse osas on SFRXUSD muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Staked Frax USD (SFRXUSD) – turuteave

$ 38.33M
$ 38.33M$ 38.33M

--
----

$ 38.33M
$ 38.33M$ 38.33M

33.30M
33.30M 33.30M

33,299,835.16493265
33,299,835.16493265 33,299,835.16493265

Staked Frax USD praegune turukapitalisatsioon on $ 38.33M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SFRXUSD ringlev varu on 33.30M, mille koguvaru on 33299835.16493265. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.33M.

Staked Frax USD (SFRXUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Staked Frax USD ja USD hinnamuutus $ -0.000111918875683.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Staked Frax USD ja USD hinnamuutus $ +0.0070209800.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Staked Frax USD ja USD hinnamuutus $ +0.0126030800.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Staked Frax USD ja USD hinnamuutus $ +0.0185083545469514.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000111918875683-0.00%
30 päeva$ +0.0070209800+0.61%
60 päeva$ +0.0126030800+1.10%
90 päeva$ +0.0185083545469514+1.64%

Mis on Staked Frax USD (SFRXUSD)

Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain.

Staked Frax USD hinna ennustus (USD)

Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenoomika

Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFRXUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked Frax USD (SFRXUSD) kohta

Kui palju on Staked Frax USD (SFRXUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SFRXUSD hind USD on 1.15 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SFRXUSD/USD hind?
Praegune hind SFRXUSD/USD on $ 1.15. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Staked Frax USD turukapitalisatsioon?
SFRXUSD turukapitalisatsioon on $ 38.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SFRXUSD ringlev varu?
SFRXUSD ringlev varu on 33.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFRXUSD (ATH) hind?
SFRXUSD saavutab ATH hinna summas 1.21 USD.
Mis oli kõigi aegade SFRXUSD madalaim (ATL) hind?
SFRXUSD nägi ATL hinda summas 1.056 USD.
Milline on SFRXUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SFRXUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas SFRXUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SFRXUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFRXUSD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.