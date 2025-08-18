Mis on Staked Frax USD (SFRXUSD)

Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked Frax USD (SFRXUSD) kohta Kui palju on Staked Frax USD (SFRXUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas SFRXUSD hind USD on 1.15 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SFRXUSD/USD hind? $ 1.15 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SFRXUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Staked Frax USD turukapitalisatsioon? SFRXUSD turukapitalisatsioon on $ 38.33M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SFRXUSD ringlev varu? SFRXUSD ringlev varu on 33.30M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFRXUSD (ATH) hind? SFRXUSD saavutab ATH hinna summas 1.21 USD . Mis oli kõigi aegade SFRXUSD madalaim (ATL) hind? SFRXUSD nägi ATL hinda summas 1.056 USD . Milline on SFRXUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SFRXUSD kauplemismaht on -- USD . Kas SFRXUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? SFRXUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFRXUSD hinna ennustust

