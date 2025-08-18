Mis on Staked Frax Ether (SFRXETH)

Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.

Üksuse Staked Frax Ether (SFRXETH) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked Frax Ether (SFRXETH) kohta Kui palju on Staked Frax Ether (SFRXETH) tänapäeval väärt? Reaalajas SFRXETH hind USD on 4,843.62 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SFRXETH/USD hind? $ 4,843.62 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SFRXETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Staked Frax Ether turukapitalisatsioon? SFRXETH turukapitalisatsioon on $ 340.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SFRXETH ringlev varu? SFRXETH ringlev varu on 70.32K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFRXETH (ATH) hind? SFRXETH saavutab ATH hinna summas 7,545.09 USD . Mis oli kõigi aegade SFRXETH madalaim (ATL) hind? SFRXETH nägi ATL hinda summas 1,147.58 USD . Milline on SFRXETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SFRXETH kauplemismaht on -- USD . Kas SFRXETH sel aastal kõrgemale ka suundub? SFRXETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFRXETH hinna ennustust

