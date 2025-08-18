Rohkem infot SFRXETH

Staked Frax Ether hind (SFRXETH)

1 SFRXETH/USD reaalajas hind:

$4,844.44
$4,844.44
-3.40%1D
Staked Frax Ether (SFRXETH) reaalajas hinnagraafik
Staked Frax Ether (SFRXETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,838.62
$ 4,838.62
24 h madal
$ 5,140.65
$ 5,140.65
24 h kõrge

$ 4,838.62
$ 4,838.62

$ 5,140.65
$ 5,140.65

$ 7,545.09
$ 7,545.09

$ 1,147.58
$ 1,147.58

-1.39%

-3.45%

-0.17%

-0.17%

Staked Frax Ether (SFRXETH) reaalajas hind on $4,843.62. Viimase 24 tunni jooksul SFRXETH kaubeldud madalaim $ 4,838.62 ja kõrgeim $ 5,140.65 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFRXETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7,545.09 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,147.58.

Lüliajalise tootluse osas on SFRXETH muutunud -1.39% viimase tunni jooksul, -3.45% 24 tunni vältel -0.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Staked Frax Ether (SFRXETH) – turuteave

$ 340.37M
$ 340.37M

--
--

$ 340.37M
$ 340.37M

70.32K
70.32K

70,319.09163202706
70,319.09163202706

Staked Frax Ether praegune turukapitalisatsioon on $ 340.37M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SFRXETH ringlev varu on 70.32K, mille koguvaru on 70319.09163202706. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 340.37M.

Staked Frax Ether (SFRXETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Staked Frax Ether ja USD hinnamuutus $ -173.268684930161.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Staked Frax Ether ja USD hinnamuutus $ +988.0694182800.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Staked Frax Ether ja USD hinnamuutus $ +3,433.6475459820.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Staked Frax Ether ja USD hinnamuutus $ +1,980.427016081636.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -173.268684930161-3.45%
30 päeva$ +988.0694182800+20.40%
60 päeva$ +3,433.6475459820+70.89%
90 päeva$ +1,980.427016081636+69.17%

Mis on Staked Frax Ether (SFRXETH)

Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Staked Frax Ether (SFRXETH) allikas

Ametlik veebisait

Staked Frax Ether hinna ennustus (USD)

Kui palju on Staked Frax Ether (SFRXETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Staked Frax Ether (SFRXETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Staked Frax Ether nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Staked Frax Ether hinna ennustust kohe!

SFRXETH kohalike valuutade suhtes

Staked Frax Ether (SFRXETH) tokenoomika

Staked Frax Ether (SFRXETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFRXETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked Frax Ether (SFRXETH) kohta

Kui palju on Staked Frax Ether (SFRXETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SFRXETH hind USD on 4,843.62 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SFRXETH/USD hind?
Praegune hind SFRXETH/USD on $ 4,843.62. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Staked Frax Ether turukapitalisatsioon?
SFRXETH turukapitalisatsioon on $ 340.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SFRXETH ringlev varu?
SFRXETH ringlev varu on 70.32K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFRXETH (ATH) hind?
SFRXETH saavutab ATH hinna summas 7,545.09 USD.
Mis oli kõigi aegade SFRXETH madalaim (ATL) hind?
SFRXETH nägi ATL hinda summas 1,147.58 USD.
Milline on SFRXETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SFRXETH kauplemismaht on -- USD.
Kas SFRXETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SFRXETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFRXETH hinna ennustust.
