Rohkem infot SFRAX

SFRAX Hinnainfo

SFRAX Ametlik veebisait

SFRAX Tokenoomika

SFRAX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Staked FRAX logo

Staked FRAX hind (SFRAX)

Loendis mitteolevad

1 SFRAX/USD reaalajas hind:

$1.13
$1.13$1.13
-0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Staked FRAX (SFRAX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:47:06 (UTC+8)

Staked FRAX (SFRAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
24 h madal
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
24 h kõrge

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 0.858184
$ 0.858184$ 0.858184

-0.24%

-0.24%

+0.34%

+0.34%

Staked FRAX (SFRAX) reaalajas hind on $1.13. Viimase 24 tunni jooksul SFRAX kaubeldud madalaim $ 1.13 ja kõrgeim $ 1.13 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFRAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.24 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.858184.

Lüliajalise tootluse osas on SFRAX muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -0.24% 24 tunni vältel +0.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Staked FRAX (SFRAX) – turuteave

$ 69.58M
$ 69.58M$ 69.58M

--
----

$ 69.58M
$ 69.58M$ 69.58M

61.37M
61.37M 61.37M

61,373,410.41454957
61,373,410.41454957 61,373,410.41454957

Staked FRAX praegune turukapitalisatsioon on $ 69.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SFRAX ringlev varu on 61.37M, mille koguvaru on 61373410.41454957. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.58M.

Staked FRAX (SFRAX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Staked FRAX ja USD hinnamuutus $ -0.002768028740908.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Staked FRAX ja USD hinnamuutus $ -0.0025403530.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Staked FRAX ja USD hinnamuutus $ +0.0583632570.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Staked FRAX ja USD hinnamuutus $ +0.0281738544670952.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002768028740908-0.24%
30 päeva$ -0.0025403530-0.22%
60 päeva$ +0.0583632570+5.16%
90 päeva$ +0.0281738544670952+2.56%

Mis on Staked FRAX (SFRAX)

Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Staked FRAX (SFRAX) allikas

Ametlik veebisait

Staked FRAX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Staked FRAX (SFRAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Staked FRAX (SFRAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Staked FRAX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Staked FRAX hinna ennustust kohe!

SFRAX kohalike valuutade suhtes

Staked FRAX (SFRAX) tokenoomika

Staked FRAX (SFRAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFRAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked FRAX (SFRAX) kohta

Kui palju on Staked FRAX (SFRAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SFRAX hind USD on 1.13 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SFRAX/USD hind?
Praegune hind SFRAX/USD on $ 1.13. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Staked FRAX turukapitalisatsioon?
SFRAX turukapitalisatsioon on $ 69.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SFRAX ringlev varu?
SFRAX ringlev varu on 61.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFRAX (ATH) hind?
SFRAX saavutab ATH hinna summas 1.24 USD.
Mis oli kõigi aegade SFRAX madalaim (ATL) hind?
SFRAX nägi ATL hinda summas 0.858184 USD.
Milline on SFRAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SFRAX kauplemismaht on -- USD.
Kas SFRAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SFRAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFRAX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:47:06 (UTC+8)

Staked FRAX (SFRAX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.