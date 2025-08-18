Mis on Staked FRAX (SFRAX)

Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.

Staked FRAX (SFRAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFRAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Staked FRAX (SFRAX) kohta Kui palju on Staked FRAX (SFRAX) tänapäeval väärt? Reaalajas SFRAX hind USD on 1.13 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SFRAX/USD hind? $ 1.13 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SFRAX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Staked FRAX turukapitalisatsioon? SFRAX turukapitalisatsioon on $ 69.58M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SFRAX ringlev varu? SFRAX ringlev varu on 61.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFRAX (ATH) hind? SFRAX saavutab ATH hinna summas 1.24 USD . Mis oli kõigi aegade SFRAX madalaim (ATL) hind? SFRAX nägi ATL hinda summas 0.858184 USD . Milline on SFRAX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SFRAX kauplemismaht on -- USD . Kas SFRAX sel aastal kõrgemale ka suundub? SFRAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFRAX hinna ennustust

