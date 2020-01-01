Stake DAO FXN (SDFXN) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Stake DAO FXN (SDFXN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Stake DAO FXN (SDFXN) teave

Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity.

Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users.

Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token.

🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol)

Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens)

Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens)

Vote incentives rewards (due to governance power)

Cross-chain accessibility

Ametlik veebisait:
https://www.stakedao.org/lockers/fxn

Stake DAO FXN (SDFXN) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Stake DAO FXN (SDFXN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.92M
$ 1.92M
Koguvaru:
$ 20.83K
$ 20.83K
Ringlev varu:
$ 20.83K
$ 20.83K
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.92M
$ 1.92M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 133.66
$ 133.66
Kõigi aegade madalaim:
$ 18.85
$ 18.85
Praegune hind:
$ 91.93
$ 91.93

Stake DAO FXN (SDFXN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Stake DAO FXN (SDFXN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SDFXN tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SDFXN tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SDFXN tokeni tokenoomikat, avastage SDFXN tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

