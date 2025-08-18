Stake DAO FXN hind (SDFXN)
-0.32%
-0.51%
+2.41%
+2.41%
Stake DAO FXN (SDFXN) reaalajas hind on $101.31. Viimase 24 tunni jooksul SDFXN kaubeldud madalaim $ 100.76 ja kõrgeim $ 107.16 näitab aktiivset turu volatiivsust. SDFXNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 133.66 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 18.85.
Lüliajalise tootluse osas on SDFXN muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel +2.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stake DAO FXN praegune turukapitalisatsioon on $ 2.11M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SDFXN ringlev varu on 20.83K, mille koguvaru on 20829.22303097204. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.11M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Stake DAO FXN ja USD hinnamuutus $ -0.5236735637101.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stake DAO FXN ja USD hinnamuutus $ +5.4393642930.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stake DAO FXN ja USD hinnamuutus $ +23.6143073760.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stake DAO FXN ja USD hinnamuutus $ +63.97985696616831.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.5236735637101
|-0.51%
|30 päeva
|$ +5.4393642930
|+5.37%
|60 päeva
|$ +23.6143073760
|+23.31%
|90 päeva
|$ +63.97985696616831
|+171.39%
Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility
