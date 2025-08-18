Mis on Stake DAO FXN (SDFXN)

Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility

Üksuse Stake DAO FXN (SDFXN) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stake DAO FXN (SDFXN) kohta Kui palju on Stake DAO FXN (SDFXN) tänapäeval väärt? Reaalajas SDFXN hind USD on 101.31 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SDFXN/USD hind? $ 101.31 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SDFXN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stake DAO FXN turukapitalisatsioon? SDFXN turukapitalisatsioon on $ 2.11M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SDFXN ringlev varu? SDFXN ringlev varu on 20.83K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SDFXN (ATH) hind? SDFXN saavutab ATH hinna summas 133.66 USD . Mis oli kõigi aegade SDFXN madalaim (ATL) hind? SDFXN nägi ATL hinda summas 18.85 USD . Milline on SDFXN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SDFXN kauplemismaht on -- USD . Kas SDFXN sel aastal kõrgemale ka suundub? SDFXN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SDFXN hinna ennustust

