Stader MaticX (MATICX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stader MaticX (MATICX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stader MaticX (MATICX) teave Ametlik veebisait: https://staderlabs.com/ Ostke MATICX kohe!

Stader MaticX (MATICX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stader MaticX (MATICX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.40M $ 35.40M $ 35.40M Koguvaru: $ 128.33M $ 128.33M $ 128.33M Ringlev varu: $ 128.33M $ 128.33M $ 128.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.40M $ 35.40M $ 35.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.07 $ 2.07 $ 2.07 Kõigi aegade madalaim: $ 0.17723 $ 0.17723 $ 0.17723 Praegune hind: $ 0.275636 $ 0.275636 $ 0.275636 Lisateave Stader MaticX (MATICX) hinna kohta

Stader MaticX (MATICX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stader MaticX (MATICX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MATICX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MATICX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MATICX tokeni tokenoomikat, avastage MATICX tokeni reaalajas hinda!

MATICX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MATICX võiks suunduda? Meie MATICX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MATICX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!